Vigili del Fuoco. Pescara, la “maratona di lettura ad alta voce” fa tappa nel Comando dei Vigili del fuoco

pubblicato il 22 aprile 2023

Il Comando dei Vigili del fuoco di Pescara ha partecipato alla manifestazione denominata “maratona di lettura ad alta voce”, ovvero un percorso integrato di formazione e sperimentazione per promuovere la lettura espressiva ad alta voce in città, organizzato dall’associazione di promozione sociale e culturale “Movimentazioni APS”, in collaborazione con il Comune di Pescara e nello specifico l’assessorato alla Cultura – viene evidenziato sul sito web. L’attività ha coinvolto 100 lettori e lettrici i quali hanno letto un libro a loro scelta in 100 posti diversi della città di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata del 21 aprile, il Comando dei Vigili del fuoco ha ospitato presso la sala studio della sede centrale, la lettrice Teresa Matroianni, che ha letto un brano tratto dal libro “115 Storie intorno al fuoco”, della durata di 10 minuti – aggiunge la nota pubblicata. L’esposizione è stata seguita con partecipazione ed interesse dal personale amministrativo e operativo del Comando – recita il testo pubblicato online.

