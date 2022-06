Vigili del Fuoco. Pescara, si ribalta un’autocisterna carica di liquido infiammabile. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 19 giugno 2022

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 18.30, i Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute sulla strada provinciale 12, in contrada Colle di Gioco nel comune di Moscufo, dive un’autocisterna contenente Alcool Metilico si è ribaltata – Le squadre giunte sul posto hanno delimitato la zona delle operazioni e hanno estratto l’autista che era rimasto incastrato nella cabina di guida per poi affidarlo alle cure del personale del 118. La strada è stata chiusa per consentire il travaso del liquido , altamente infiammabile in un’altra cisterna – si apprende dal portale web ufficiale. Per precauzione, le abitazioni vicine al luogo dell’incidente son ostate evacuate, vista anche una leggera perdita di prodotto dal mezzo – Le operazioni di travaso, condotte dal personale dei Nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei comandi di Bari e di Napoli, sono proseguire tutta la notte e si sono concluse la mattina di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Fonte del comunicato: vigilfuoco.it