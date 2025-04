Vigili del Fuoco. Salvataggio di un uomo precipitato da un ripido pendio

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Ieri sera intorno alle 20:00, un uomo di 57 anni è accidentalmente precipitato in una scarpata di una strada comunale, in località Novella nel comune di Rocca S. Giovanni, finendo in un rapido pendio a 30 metri al di sotto del ciglio stradale – I Vigili del fuoco di Lanciano intervenuti, supportati dai colleghi di Chieti specializzati in tecniche di derivazione speleo-alpinistica per il soccorso in ambienti impervi che lo hanno recuperato in sicurezza, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato successivamente ricoverato in ospedale con traumi non gravi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dai Vigili del Fuoco e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it