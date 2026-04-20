Villa Santa Maria, festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari: in arrivo eventi e celebrazioni per commemorare duecento anni di storia e tradizione

Villa Santa Maria, al via i festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari

Giovedì 23 maggio, si è tenuta al Teatro comunale di Villa Santa Maria la cerimonia di presentazione degli eventi per il bicentenario della dedicazione della Chiesa Madre. Alla presenza del sindaco Giuseppe Finamore, del delegato per l’Italia dei Padri Caracciolini Padre Francesco Jannamico, del presidente del Comitato organizzatore Alessandro Sabatini, dello storico Antonio Di Lello e di Ilaria Trivellato in veste di moderatrice, è stato illustrato il programma delle celebrazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Progettata dall’architetto Giacomo Torrese, la Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari è stata edificata tra il 1816 e il 1826 e conserva al suo interno opere d’arte di grande pregio come la famosa “Triade Biblica” di Francesco Maria De Benedictis e “L’Apoteosi di San Nicola” di Gaetano D’Agostino, appartenenti alla scuola ottocentesca napoletana.

Il sindaco Giuseppe Finamore ha sottolineato l’importanza di questo anniversario per la comunità locale, evidenziando il valore della Chiesa Madre come patrimonio spirituale, culturale e artistico che rappresenta le radici profonde della cittadinanza.

Alessandro Sabatini, presidente del Comitato organizzatore, ha annunciato una serie di eventi speciali tra cui concerti, mostre, l’annullo filatelico delle cartoline del bicentenario e varie celebrazioni che animeranno il calendario festivo.

Il prof. Antonio Di Lello ha affermato che la Chiesa madre è stata ricostruita nel 1826 e da allora ha svolto un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale di Villa Santa Maria. Oltre alla celebrazione eucaristica di apertura del bicentenario presieduta da Mons. Bruno Forte il 23 aprile, il programma prevede la festa primaverile di San Nicola di Bari (2 e 3 maggio), l’annullo filatelico delle cartoline del bicentenario, l’apertura della mostra fotografica “Vita in parrocchia” (8 agosto), la celebrazione eucaristica in onore di tutti i villesi nel mondo (10 agosto), il convegno “Domus Dei est porta coeli. La Chiesa di Villa Santa Maria tra storia e arte” (12 agosto) e la celebrazione di chiusura del bicentenario (6 dicembre).

Padre Francesco Jannamico ha sottolineato l’importanza della Chiesa parrocchiale come luogo di aggregazione e di fede per la comunità, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alle celebrazioni in onore del bicentenario.

I festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari rappresentano un’occasione speciale per la comunità di Villa Santa Maria di celebrare e valorizzare la propria storia e le proprie tradizioni, rinnovando l’impegno nella custodia e nella trasmissione di un patrimonio culturale e spirituale di inestimabile valore.