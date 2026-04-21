Villa Santa Maria, lo chef Walter Giardinelli forma gli studenti dell’istituto alberghiero con un corso d’eccellenza

Ieri presso l’istituto alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria si è svolto un importante incontro con lo chef Walter Giardinelli, proveniente dall’hotel Cipriani di Montecarlo.

Gli alunni del quarto e quinto anno hanno partecipato ad un corso approfondito sulle tecniche gestionali, alimentari e di conservazione, essenziali per affrontare al meglio le sfide del settore enogastronomico. L’incontro, organizzato dall’Associazione cuochi Valle del Sangro, ha offerto agli studenti preziose nozioni e consigli per il loro futuro professionale.

Interessante notare che lo chef Giardinelli ha mosso i suoi primi passi nel mondo della cucina proprio presso l’istituto alberghiero di Villa Santa Maria, nel corso degli anni ’70. Questo ritorno alle origini ha reso l’incontro particolarmente coinvolgente per gli studenti, che hanno potuto vedere in Giardinelli un esempio concreto di come passione, impegno e formazione possano portare ad una carriera di successo a livello internazionale.

L’istituto “G. Marchitelli” conferma così di essere un punto di riferimento nella formazione alberghiera, in grado di offrire concrete opportunità di crescita ai propri studenti, grazie alla collaborazione con professionisti di alto livello come lo chef Walter Giardinelli.