Villa Santa Maria, si aprono i festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari con una celebrazione presieduta da Mons. Bruno Forte

Villa Santa Maria, al via i festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari

Giovedì 23 maggio la celebrazione eucaristica di apertura presieduta da Mons. Bruno Forte

Villa Santa Maria (Ch), 20 aprile 2026 – Sabato sera al Teatro comunale di Villa Santa Maria si è tenuta la cerimonia di presentazione degli eventi per il bicentenario della dedicazione della Chiesa Madre, alla presenza del sindaco Giuseppe Finamore, del delegato per l’Italia dei Padri Caracciolini, Padre Francesco Jannamico, del presidente del Comitato organizzatore, Alessandro Sabatini, dello storico Antonio Di Lello e di Ilaria Trivellato, in veste di moderatrice.

La Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari, progettata dall’architetto Giacomo Torrese e edificata tra il 1816 e il 1826, è custode di opere d’arte di grande pregio come la famosa “Triade Biblica” di Francesco Maria De Benedictis e “L’Apoteosi di San Nicola” di Gaetano D’Agostino, di scuola ottocentesca napoletana.

Il sindaco Giuseppe Finamore ha sottolineato l’importanza di questo anniversario, affermando che la Chiesa Madre rappresenta un patrimonio spirituale, culturale e artistico che appartiene alla comunità e che deve essere custodito e tramandato alle generazioni future.

Alessandro Sabatini, presidente del Comitato organizzatore, ha dichiarato che i festeggiamenti per il bicentenario saranno caratterizzati da concerti, mostre, annullo filatelico e celebrazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Il professore Antonio Di Lello ha ricordato la ricostruzione della chiesa madre avvenuta nel 1826 dopo la demolizione dell’antica chiesa, sottolineando l’importanza di celebrare questo “compleanno” per la Parrocchia e per il Comune.

Il calendario degli eventi dedicati al bicentenario si aprirà giovedì 23 aprile con la solenne celebrazione eucaristica di apertura presieduta da Mons. Bruno Forte, arcivescovo metropolitano di Chieti – Vasto. Le celebrazioni proseguiranno con la festa primaverile di San Nicola di Bari (2 e 3 maggio), l’annullo filatelico delle cartoline del bicentenario e l’apertura della mostra fotografica “Vita in parrocchia” (8 agosto), la celebrazione eucaristica in onore di tutti i villesi nel mondo e di quanti nel corso dei secoli hanno lavorato per la chiesa (10 agosto), il convegno “Domus Dei est porta coeli. La Chiesa di Villa Santa Maria tra storia e arte” (12 agosto) e la celebrazione di chiusura del bicentenario (6 dicembre).

Padre Francesco Jannamico ha sottolineato l’importanza della chiesa parrocchiale come luogo che forma e edifica la comunità, invitando tutti a prendersi cura di questo luogo simbolico.

AbruzzoNews24 seguirà tutti gli sviluppi dei festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari a Villa Santa Maria.