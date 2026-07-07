Villa Santa Maria, via ai pagamenti agevolati: il Comune approva il Regolamento per la definizione delle entrate

Il consiglio comunale di Villa Santa Maria ha recentemente approvato il Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali. Questa misura, ratificata ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni particolarmente favorevoli.

La definizione agevolata riguarda i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025, relativi ai tributi comunali come l’IMU, l’ICI, la TASI, la TARI, la TARES e la TARSU, nonché alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

I cittadini avranno la possibilità di estinguere il debito versando solamente l’importo dovuto a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese delle procedure esecutive e cautelari, beneficiando dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla definizione agevolata.

La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 1° settembre 2026 utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune. I contribuenti potranno scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, oppure rateizzarlo fino a un massimo di 18 rate mensili, con un contributo di 20 euro per le spese di lavorazione e notifica della pratica.

Il sindaco Giuseppe Finamore ha invitato tutti i cittadini interessati a valutare questa opportunità, sottolineando che rappresenta uno strumento concreto per regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune con un alleggerimento significativo degli importi dovuti, favorisce la definizione delle pendenze in modo semplice e sostenibile.

Inoltre, la definizione agevolata è accessibile anche ai contribuenti che hanno già in corso un piano di rateizzazione e con la presentazione della domanda saranno sospese le nuove procedure esecutive relative ai debiti oggetto dell’istanza. Il pagamento della prima rata comporterà la revoca automatica di eventuali precedenti dilazioni ancora in essere.