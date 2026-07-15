Villalago, FdI si impegna per salvare RSA San Domenico: “Presidio fondamentale per le aree interne”

Oggi si è tenuto un Consiglio comunale congiunto a Villalago per discutere del rischio di trasferimento dei posti accreditati presso la RSA San Domenico. L’iniziativa è stata promossa dalle amministrazioni comunali di Villalago e Scanno, con il coinvolgimento del comitato civico e il forte sostegno del capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

Durante il Consiglio, sono state espresse preoccupazioni riguardo alla possibile chiusura della RSA San Domenico, considerata un presidio fondamentale per l’Alta Valle del Sagittario. Sindaci, amministratori, lavoratori e cittadini hanno manifestato il timore di perdere non solo una struttura sanitaria, ma anche un servizio essenziale per anziani e famiglie, oltre a numerosi posti di lavoro.

Verrecchia ha rassicurato che la Regione Abruzzo si impegnerà al massimo per trovare una soluzione che permetta di mantenere in funzione la RSA San Domenico. L’obiettivo è salvaguardare questo presidio, garantendo ai cittadini delle aree interne l’accesso a servizi di qualità e sostenendo l’occupazione e la salute nei territori più periferici.

L’impegno della Regione è chiaro, come dichiara Verrecchia: “Mi sono già attivato, interessando l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e gli uffici competenti affinché la vicenda venga seguita con l’attenzione che merita e siano valutate tutte le possibili soluzioni per evitare il trasferimento dei posti”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio regionale d’Abruzzo si è impegnato a seguire personalmente la questione, lavorando in collaborazione con le istituzioni locali e il dipartimento regionale della Salute. L’obiettivo è proteggere la RSA San Domenico, i suoi lavoratori e utenti, assicurando un futuro stabile per il territorio.

La difesa di presidi come la RSA San Domenico è cruciale per contrastare lo spopolamento nelle aree montane e garantire il diritto alla salute e ai servizi in tutta la regione. La determinazione di Verrecchia e il sostegno delle istituzioni locali sono fondamentali per assicurare che la RSA San Domenico continui a svolgere il suo importante ruolo nel contesto territoriale.