Villalfonsina, lavori di completamento del terzo lotto della SP 236 affidati alla ditta Oraizon srl: si avvicina la messa in esercizio dell’infrastruttura

Sono stati assegnati i lavori di completamento del terzo lotto della Strada Provinciale 236 di Villalfonsina alla ditta Oraizon srl di Altino, come comunicato ufficialmente oggi.

La procedura di gara per l’affidamento di questi lavori è stata completata con successo, e nei prossimi giorni verranno effettuati i dovuti controlli di legge. Il terzo lotto della SP 236 è lungo circa 700 metri e attualmente si trova in fase di collaudo.

Questo tratto di strada fa parte della costruenda variante di collegamento del Comune di Villalfonsina con la SS 16, dall’incrocio con la Strada Comunale Morandici fino all’intersezione con la Statale, vicino alla strada di accesso alla Marina di Casalbordino.

Il consigliere Arturo Scopino ha dichiarato: “Con queste ulteriori opere sulla SP 236 ci avviciniamo a grandi passi alla messa in esercizio dell’infrastruttura, che contiamo di completare entro la prossima consiliatura. Si tratta di una strada fondamentale per la viabilità dell’area costiera e circostante, che riveste un’importanza strategica per il territorio di Casalbordino e i suoi dintorni”.

I lavori di completamento del terzo lotto della SP 236 di Villalfonsina rientrano tra quelli finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. L’importo a base d’asta ammonta a 273.288,32 euro, come economie dell’appalto principale con il quale è stato realizzato un tratto della strada.

L’apertura al transito veicolare dell’arteria è auspicata anche in relazione ai lavori programmati dal Comune di Villalfonsina sul ponte che attraversa il torrente Acquachiara. La strada è parte integrante di importanti collegamenti tra i vari comuni della zona, come la Provincia del Parco Nazionale della Maiella, la Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi e la Provincia dei Cammini Religiosi.

In conclusione, con l’assegnazione dei lavori di completamento del terzo lotto della SP 236 di Villalfonsina si fa un ulteriore passo avanti verso la messa in esercizio di un’infrastruttura chiave per la viabilità locale e l’accesso ai vari centri abitati della zona costiera.