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Villanova di Cepagatti, quattro serate di musica e spettacoli per la festa di San Nicola Vescovo

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Quattro serate di grandi eventi musicali gratuiti animeranno il Parco Pubblico di Villanova di Cepagatti (Pe) da giovedì 11 a domenica 14 giugno, in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Nicola Vescovo. Il ricco cartellone degli spettacoli, che avranno inizio ogni sera alle ore 21.00 e beneficeranno del patrocinio del Comune di Cepagatti, offre un programma variegato che spazia dalle orchestre da ballo tradizionali fino ai moderni format di dj set.

L’apertura della manifestazione, fissata per giovedì 11 giugno, vedrà come protagonista sul palco l’Orchestra Pentagramma Live. La serata inaugurale proporrà una scaletta interamente improntata al coinvolgimento del pubblico attraverso i grandi classici del liscio, i balli di gruppo, i ritmi latino-americani e le coreografie della sincro dance, dedicando inoltre una sezione speciale ai successi intramontabili degli anni ’60, ’70 e ’80.

Venerdì 12 giugno la programmazione virerà invece verso le sonorità storiche della musica pop e dance con l’esibizione dal vivo della “80 Voglia di 90 2000 Live Band”. La formazione ripercorrerà i brani e i tormentoni più celebri che hanno segnato gli ultimi tre decenni del panorama musicale, promettendo un appuntamento caratterizzato da ritmi serrati e da una scenografia ad alto impatto energetico.

Il fine settimana proseguirà sabato 13 giugno con l’arrivo del dinamico format “Crazy 90s – Il Party anni 90 più pazzo che c’è!”. L’evento trasformerà l’area del parco in una vera e propria discoteca a cielo aperto interamente dedicata alla cultura e alle hit del decennio di fine secolo, con un dj set tematico e un team di animazione specializzato per ricreare la tipica atmosfera festosa e colorata degli anni Novanta.

La conclusione del ciclo di eventi avverrà domenica 14 giugno e sarà affidata allo spettacolo “Jovanotte Club party”. Si tratta di un travolgente tributo incentrato sui più grandi successi e sulla caratteristica energia musicale di Lorenzo Cherubini, pensato per guidare i visitatori attraverso un viaggio musicale festoso e coronare nel migliore dei modi i quattro giorni di aggregazione dedicati alla comunità.

Il cartellone è a cura di Power Eventi, che promette un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti alla festa di San Nicola Vescovo a Villanova di Cepagatti.

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