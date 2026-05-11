“Vinile 2026” a Lanciano (CH)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Due serate tra identità abruzzese, teatro musicale e grande canzone italiana al Teatro Fenaroli di Lanciano (CH). Il 12 e 13 maggio 2026 torna “Vinile 2026”, la rassegna promossa dall’Associazione Lancianese Emigranti Abruzzesi nel Mondo con il patrocinio del Comune di Lanciano – Il progetto nasce per raccontare memoria, territorio e musica attraverso spettacoli che uniscono ironia, cultura popolare e omaggi alla grande tradizione italiana – Il primo appuntamento, in programma martedì 12 maggio alle ore 21, sarà dedicato all’Abruzzo e all’abruzzesità con “La Valigia di Modesto… Serenata all’Abruzzo”, spettacolo ispirato alla figura del poeta dialettale Modesto Della Porta – viene evidenziato sul sito web. Sul palco saliranno Alfredo Scogna & Acoustic Aelion Grelis insieme a numerosi ospiti legati al mondo culturale e artistico abruzzese, tra cui Germano D’Aurelio (N’duccio), Gino Bucci – L’Abruzzese fuori sede, Mario Pupillo, Elia Iezzi e altri protagonisti del racconto identitario regionale tra musica, ironia e memoria popolare – La seconda serata, mercoledì 13 maggio alle ore 21, sarà invece dedicata alla musica italiana con “Una storia senza fine… per sempre Ornella Vanoni”, omaggio all’eleganza e al repertorio della grande interprete milanese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ospite speciale sarà Michele Pecora, accompagnato ancora una volta da Alfredo Scogna & Acoustic Aelion Grelis insieme a musicisti e interpreti che ripercorreranno alcune delle canzoni più amate della tradizione italiana – si legge sul sito web ufficiale. “Vinile 2026” propone così due appuntamenti differenti ma uniti dalla stessa idea di cultura condivisa: da una parte il teatro della memoria abruzzese e del dialetto, dall’altra la musica come patrimonio emotivo capace di attraversare generazioni – precisa la nota online. Date: 12 e 13 maggio 2026 Orario: ore 21.00 Luogo: Teatro Fenaroli, Lanciano (CH) Biglietti: Platea e I settore 18 euro – altri settori 15 euro Abbonamento due serate: Platea e I settore 30 euro – altri settori 25 euro Info: 0872 713586

Come annunciato in una nuova nota, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it