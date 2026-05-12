“Vinorum” a L’Aquila (AQ)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Torna nel cuore del centro storico de L’Aquila il festival dedicato al vino abruzzese: dal 15 al 17 maggio 2026 va in scena la seconda edizione di “Vinorum”, il grande evento enogastronomico organizzato da Blunel insieme al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per tre giorni la città si trasformerà in una grande vetrina del vino regionale con: 52 cantine abruzzesi partecipanti; oltre 250 etichette in degustazione; 10 food truck; degustazioni guidate, tavole rotonde e incontri nei cortili storici cittadini; un originale trenino turistico degustativo itinerante – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 15 maggio alle ore 17:30, mentre sabato e domenica i banchi d’assaggio allestiti in Piazza Duomo saranno aperti dalle 11:00 a mezzanotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra gli elementi più originali dell’edizione 2026 ci sarà il trenino storico dell’Aquila, trasformato in un vero percorso degustativo itinerante con tappe su Corso Federico II, alla Fontana Luminosa e alle 99 Cannelle – I cortili storici della città ospiteranno un fitto calendario di incontri dedicati al mondo del vino: focus sul calo dei consumi tra i giovani; degustazioni dedicate a Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino, Montepulciano d’Abruzzo e Cerasuolo; approfondimenti sui vini biologici; incontri con le Donne del Vino; tavole rotonde sui vini di montagna e sulle vigne eroiche d’altura – Tra gli ospiti e relatori:Francesco Di Molfetta, Leonardo Seghetti, Giampiero Cicchetti, Massimo Di Cintio, Pierluigi Cocchini, Manuela Cornelii, Jenny Viant Gomez, Franco Santini, Roberto Cipresso, Angelo Radica e molti altri protagonisti del panorama enologico nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della manifestazione ci sarà anche un momento speciale dedicato a Luigi Cataldi Madonna, figura simbolo del vino abruzzese recentemente scomparsa, ricordato con una degustazione commemorativa a Palazzo Spaventa – viene evidenziato sul sito web. Date: 15, 16 e 17 maggio 2026 Luogo: Centro storico de L’Aquila (AQ) Banchi degustazione: dalle 11:00 a mezzanotte (sabato e domenica) 52 cantine e oltre 250 etichette in degustazione Novità 2026: degustazioni itineranti sul trenino turistico storico

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it