Violento temporale colpisce Lodi e provincia

Un violento temporale si è abbattuto su Lodi e provincia, causando danni e disagi. La tempesta ha portato una pioggia torrenziale e raffiche di vento che hanno colpito la zona per mezz’ora, provocando anche una tromba d’aria tra Melegnano e Cerro. I danni sono stati ingenti, con alberi caduti, blackout e allagamenti segnalati. In particolare, una ventina di bovini sono rimasti sepolti nel crollo di una cascina a Massalengo.

La situazione è stata critica e ha richiesto interventi di soccorso e ripristino da parte delle autorità locali. L’emergenza meteo ha generato preoccupazione tra la popolazione e ha portato a una mobilitazione per affrontare le conseguenze del temporale. La notizia è attualmente molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

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