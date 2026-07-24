Virtus Bologna: rinnovo e prestito per Matteo Accorsi

In queste ore, la notizia della Virtus Pallacanestro Bologna è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il giocatore Matteo Accorsi ha appena prolungato il suo contratto con la Virtus fino al 2028, ma con una particolarità: andrà in prestito alla VL Pesaro per la prossima stagione. Questo movimento strategico permetterà al giovane talento di accumulare esperienza e maturare ulteriormente, mettendolo alla prova in un contesto diverso.

Accorsi, giovanissimo ma già apprezzato per le sue doti di solidità e talento, si prepara dunque a un periodo di crescita e sfide nuove. La Virtus Bologna, con questa operazione, dimostra di puntare sul futuro e di voler garantire al proprio giocatore opportunità di crescita e sviluppo.

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