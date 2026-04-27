Vis Pesaro retrocede ai playout dopo sconfitta con Sambenedettese

Nelle ultime ore il tema in tendenza online è la clamorosa sconfitta della Torres contro la Sambenedettese, che ha condannato la squadra ai playout. La partita, che si è disputata a Pesaro, si è conclusa con un finale thriller che ha scosso i tifosi. La Torres, reduce da una sconfitta ad Arezzo, ha subito un duro colpo che la costringerà a giocarsi la permanenza in una sfida decisiva. Gli appassionati di calcio sono in fermento per quanto accaduto sul campo e i commenti si moltiplicano sui social e sui siti sportivi. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia online.