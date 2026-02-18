Visita istituzionale del Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale all’Istituto “Rossetti” di Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Leonardo Iacobucci, ha fatto visita all’Istituto Comprensivo G. Rossetti di Vasto, nell’ambito del ciclo di incontri istituzionali avviato per conoscere da vicino le realtà scolastiche del territorio – riporta testualmente l’articolo online. E’ stata l’occasione per condividere l’esperienza innovativa della scuola secondaria di primo grado Rossetti, sviluppata con il Progetto “Orientamento”, selezionato da INDIRE nell’ambito del movimento Avanguardie Educative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad accogliere il Direttore erano presenti il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci, e i dirigenti scolastici del territorio: Cristina Eusebi, Anna Orsatti, Nino Fuiano, Maria Grazia Angelini, Annarosa Costantini insieme al personale docente – si apprende dalla nota stampa. «La visita del Direttore Iacobucci rappresenta un importante segnale di attenzione verso la nostra comunità scolastica – dichiara il sindaco, Francesco Menna – che da sempre eccelle per i tanti riconoscimenti ottenuti anche a livello nazionale confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente da dirigenti, docenti e personale – Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere con convinzione il mondo della scuola, investendo in strutture, servizi e progettualità innovative». «Il dialogo tra istituzioni è fondamentale per costruire una scuola sempre più inclusiva – dichiara l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci – e capace di rispondere ai bisogni formativi delle nuove generazioni – precisa la nota online. Il progetto “Orientamento” e tutti i progetti che portano avanti le nostre scuole sono importanti per accompagnare gli studenti e le studentesse verso scelte consapevoli – aggiunge la nota pubblicata. Il confronto con i dirigenti scolastici e con le istituzioni locali ha offerto l’opportunità di condividere riflessioni sulle prospettive del sistema scolastico provinciale e sulle sfide educative contemporanee – Ringrazio profondamente il Direttore per la vicinanza dimostrata».«Accogliere il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale – ha aggiunto la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti”, Maria Cristina Eusebi – è per noi motivo di grande soddisfazione – Il riconoscimento ottenuto nell’ambito di Avanguardie Educative testimonia l’impegno condiviso di tutta la comunità educante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro obiettivo è mettere ogni studente nelle condizioni di scoprire e sviluppare i propri talenti, attraverso percorsi innovativi, inclusivi e orientati al successo formativo».

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it