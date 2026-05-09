Vittoria ceretti: stile retrò vincente a New York

In queste ore, la notizia della vittoria di Vittoria Ceretti è molto ricercata online ed è al top dei trend sui motori di ricerca. La modella italiana ha conquistato l’attenzione del pubblico con il suo look retrò a New York, indossando un elegante slip dress e ballerine. La sua eleganza e raffinatezza hanno catturato l’immaginario di molti, dimostrando ancora una volta il suo talento nel mondo della moda.

Le immagini di Vittoria Ceretti con l’abito sottoveste in pizzo per la sua uscita romantica con DiCaprio hanno suscitato ammirazione e commenti positivi, confermando il suo stile unico e sofisticato. La modella è stata protagonista di varie iniziative fashion, come il progetto “Te Lo Trovo Su”, dove ha sfoggiato look pre-loved insieme a altre celebrità come Dua Lipa e Zoë Kravitz.

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