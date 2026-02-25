- Spazio Pubblicitario 01 -
Vlahovic alla Juve: aggiornamenti sul trasferimento

Nelle ultime ore, il tema di punta sui motori di ricerca riguarda la possibile trattativa tra la Juventus e Vlahovic. Il giocatore ha dichiarato il suo interesse nel vestire la maglia bianconera, suscitando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Secondo fonti vicine al club, sembra che un vertice per il rinnovo del contratto sia in programma dopo le prossime sfide contro Galatasaray e Roma. L’ottimismo crescente riguardo alla permanenza di Vlahovic a Torino dipende da due condizioni ancora da definire.

La bomba lanciata da Osimhen, che ha definito un privilegio vestire la maglia della Juventus, ha alimentato ulteriormente le voci di mercato. I tifosi juventini sono in trepidante attesa di ulteriori sviluppi su questa trattativa che potrebbe portare un nuovo talento nel roster della squadra.

Per rimanere aggiornati su questa e altre notizie di mercato, è possibile approfondire online per conoscere gli ultimi dettagli e le prossime mosse dei club coinvolti.

