Vlahovic: la trattativa con la Juve si riapre

La notizia delle ultime ore che sta dominando i trend online riguarda Dusan Vlahovic, attaccante ambito sul mercato calcistico. Sembra che le porte della Juventus si siano riaperte per il giocatore, ma a determinate condizioni. Il Napoli, invece, sembra intenzionato a cederlo per una cifra considerevole.

Vlahovic, con il suo desiderio di approdare alla Juventus, ha contattato anche l’allenatore Spalletti, alimentando così ulteriori voci di mercato. Questo nuovo sviluppo ha scatenato un vero e proprio interesse da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

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