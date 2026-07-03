Vlahovic: l’attesa della grande squadra

La notizia di Vlahovic è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il talentuoso attaccante è tornato a Torino e sembra in attesa di un’importante offerta da una delle grandi squadre europee. Mentre il Besiktas resta in stand-by, si mormora che la Juventus possa essere pronta a entrare in gioco.

Con uno stipendio che potrebbe risultare fuori mercato per molte società e poche offerte sul tavolo, l’attesa di Vlahovic è tesa e piena di incertezze. L’ipotesi di un approdo al Barcellona potrebbe essere in cima alla lista, mentre Spalletti sembra orientato a puntare su Brahim Diaz per il suo attacco. Nel frattempo, si parla di Tonali sempre più vicino al Tottenham.

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