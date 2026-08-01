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Vortice caldo sulla Puglia: meteo e previsioni

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In queste ore il meteo in Puglia è al centro dell’attenzione, con l’arrivo di un anticiclone africano che porta temperature estreme nella regione. Si prevedono picchi di 39°C nel weekend, con afa e cieli sereni soprattutto su Bari e nel Salento.

L’ondata di calore non darà tregua ai residenti, che dovranno fare i conti con una situazione climatica particolarmente intensa. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e adottare le misure di protezione necessarie per contrastare il caldo e l’afa.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle previsioni meteo, è possibile consultare le fonti online specializzate e i servizi meteorologici locali. Restate informati e seguite gli aggiornamenti per essere preparati alle condizioni climatiche estreme che caratterizzeranno i prossimi giorni.

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