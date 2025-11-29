Vortice polare 2025, cosa rischia l’Italia davvero

Il protagonista delle previsioni meteo di questi giorni è il vortice polare, dato in netta difficoltà dai principali centri di calcolo: un elemento che potrebbe cambiare il volto dell’inverno 2025-2026 in Europa e anche in Italia. Gli ultimi aggiornamenti parlano di vortice molto debole, possibili “strappi” della circolazione e primi segnali di anticiclone russo pronto a spingere aria fredda verso il Mediterraneo, ma non nell’immediato.

Che cos’è il vortice polare e perché è così importante

Il vortice polare è, semplificando, un grande ciclone freddo che ruota intorno al Polo Nord (e al Polo Sud nell’altro emisfero), sia in troposfera che in stratosfera. È alimentato dal forte contrasto di temperatura fra le aree polari e le medie latitudini.

Quando il vortice è:

forte e compatto , i venti occidentali ad alta quota “blindano” il freddo alle alte latitudini e in Europa prevalgono correnti miti e zonali;

, i venti occidentali ad alta quota “blindano” il freddo alle alte latitudini e in Europa prevalgono correnti miti e zonali; debole o disturbato, si aprono “falle” nella circolazione: l’aria gelida può scendere a sud sotto forma di irruzioni fredde, ondate di neve e fasi di maltempo più marcate.

Gli esperti ricordano però che un vortice debole non garantisce automaticamente un inverno gelido: significa piuttosto un’atmosfera più “vivace”, con maggiore possibilità di scambi di massa d’aria, ma con traiettoria e intensità che vanno valutate passo passo.

La situazione attuale: vortice polare debole e “sotto attacco”

Le analisi più recenti indicano un vortice polare stratosferico insolitamente debole e disturbato già fra ottobre e novembre, con velocità dei venti zonali inferiori alla media e segnali di possibili future “rotture” (dislocazione o split del vortice).

Diversi elementi concorrono a questo quadro:

presenza di La Niña nel Pacifico, che tende storicamente a favorire un inverno più dinamico sull’emisfero nord;

nel Pacifico, che tende storicamente a favorire un inverno più dinamico sull’emisfero nord; combinazione con una QBO negativa (oscillazione quasi-biennale dei venti stratosferici), spesso associata a un vortice più vulnerabile;

(oscillazione quasi-biennale dei venti stratosferici), spesso associata a un vortice più vulnerabile; primi disturbi precoci al vortice già in autunno, quando di solito la struttura è più stabile.

Alcuni scenari stagionali parlano di inverno 2025-2026 più freddo e nevoso della media in varie aree dell’emisfero nord, con Italia ed Europa potenzialmente coinvolte in più fasi di freddo rispetto agli ultimi anni, pur con un margine di incertezza elevato.

Cosa dicono le previsioni per Italia ed Europa

Le tendenze aggiornate descrivono un inverno a “due velocità”, con fasi miti e perturbate alternate a possibili irruzioni fredde più marcate:

in avvio di stagione (fine novembre – inizio dicembre) prevalgono ancora correnti atlantiche con piogge, perturbazioni e temperature spesso sopra media, specie sull’Europa occidentale;

(fine novembre – inizio dicembre) prevalgono ancora correnti atlantiche con piogge, perturbazioni e temperature spesso sopra media, specie sull’Europa occidentale; col passare delle settimane, un vortice polare debole aumenta la probabilità che si formino blocchi anticiclonici alle alte latitudini e scambi di masse d’aria nord-sud, con discese fredde verso l’Europa centrale e meridionale;

e scambi di masse d’aria nord-sud, con discese fredde verso l’Europa centrale e meridionale; diversi centri previsionali indicano chance maggiori di neve sopra la media in alcune zone d’Europa e, in alcune configurazioni, anche su parte dell’Italia, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico.

In sostanza, i modelli non descrivono un inverno uniformemente gelido, ma un contesto in cui i colpi di scena meteorologici potrebbero essere più frequenti del recente passato, a causa della maggiore fragilità del vortice polare.

Anticiclone russo e freddo in Italia: “spiragli”, ma non subito

Uno dei tasselli chiave per le sorti del nostro Paese è il possibile ingresso in scena dell’anticiclone russo-siberiano, un vasto campo di alta pressione fredda che, se si posiziona fra Russia europea e Scandinavia, può pilotare aria gelida continentale verso l’Italia.

Le ultime analisi parlano di “spiragli di anticiclone russo con freddo e neve in Italia, ma non subito”:

in inizio inverno la stagione tende a partire “male” per gli amanti del freddo, con gelo e neve lontani dall’Italia e prevalenza di correnti umide e miti, intervallate da fasi di maltempo;

la stagione tende a partire “male” per gli amanti del freddo, con e prevalenza di correnti umide e miti, intervallate da fasi di maltempo; nel cuore di dicembre e oltre, se il vortice polare resterà debole e si consolideranno gli anticicloni freddi a est, non è esclusa una svolta con ondate di aria russo-siberiana dirette verso l’Europa centro-meridionale, con possibili episodi di neve anche a bassa quota, soprattutto su Adriatico, regioni interne e parte del Nord.

Gli stessi siti specialistici invitano però alla prudenza: si tratta di tendenze, non di previsioni “giorno per giorno”, e la posizione effettiva dei centri di alta e bassa pressione potrà ancora cambiare nei prossimi aggiornamenti.

Vortice polare debole: cosa può voler dire nella pratica

Un vortice polare fragile non significa necessariamente gelo costante, ma maggiore variabilità:

alternanza fra fasi molto miti (con piogge e vento) e irruzioni fredde anche intense;

episodi di neve più probabili rispetto a un inverno dominato solo da correnti occidentali, pur senza certezze sui singoli eventi;

rispetto a un inverno dominato solo da correnti occidentali, pur senza certezze sui singoli eventi; possibile aumento di situazioni estreme, come forti precipitazioni o sbalzi termici rapidi, quando masse d’aria diverse si scontrano sul Mediterraneo.

Gli esperti ricordano che l’andamento reale dell’inverno dipenderà ogni volta da come e dove il vortice polare verrà disturbato: una dislocazione verso il Canada, ad esempio, favorisce soprattutto freddo su Nord America e Atlantico, mentre un blocco sull’Atlantico con anticiclone russo può coinvolgere più direttamente l’Europa e l’Italia.

Come leggere queste previsioni (senza allarmarsi)

Al momento, le indicazioni più condivise si possono riassumere così:

vortice polare debole e già disturbato, fattore che rende l’inverno potenzialmente più dinamico;

e già disturbato, fattore che rende l’inverno potenzialmente più dinamico; probabile partenza di stagione non particolarmente fredda per l’Italia, con freddo più deciso eventualmente rimandato al cuore dell’inverno;

per l’Italia, con freddo più deciso eventualmente rimandato al cuore dell’inverno; possibilità concreta, ma non garantita, di fasi gelide e nevose più marcate rispetto agli ultimi anni, se anticiclone russo e disturbi al vortice polare dovessero incastrarsi nel modo “giusto”.

Per chi vive e lavora in Italia, la cosa più utile non è inseguire la singola “mega irruzione” a un mese di distanza, ma seguire gli aggiornamenti a breve e medio termine, che traducono i grandi movimenti del vortice polare in previsioni pratiche per i giorni successivi.

In altre parole: il vortice polare, in questo inverno, sarà un osservato speciale. Potrebbe aprire la strada a episodi di freddo e neve di un certo rilievo, ma solo i prossimi aggiornamenti diranno se e quando questi scenari si trasformeranno in eventi concreti sull’Italia.