Vortice polare: impatto sul Mediterraneo e previsioni

Il vortice polare è al centro dell’attenzione in queste ore, con un impatto significativo previsto sul Mediterraneo. Le previsioni meteo indicano una possibile dissoluzione del vortice nella terza decade di aprile, lasciando spazio a blocchi atmosferici che potrebbero influenzare le condizioni climatiche in diverse regioni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il vortice polare potrebbe estendersi verso il Mediterraneo, con possibili effetti su alcune regioni particolarmente colpite. Le proiezioni indicano che il vortice potrebbe rimanere un elemento dominante anche verso la fine di aprile, portando conseguenze significative sulle condizioni meteorologiche.

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