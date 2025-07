Walking Tour, prossima tappa venerdì a Borgo Incile

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano e Tekneko S.r.l. lanciano una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale che unisce cultura, gioco e buone pratiche sostenibili – precisa la nota online. Un percorso educativo e coinvolgente che prevede due principali attività gratuite e aperte a tutti: “Walking Tour” e “Atelier di Autoproduzione – si apprende dalla nota stampa. ” Durante il Walking Tour, adulti e bambini saranno guidati da guide turistiche accreditate ed educatori ambientali alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. Monumenti, piazze e scorci nascosti faranno da sfondo a un itinerario ricco di enigmi, prove a punti e curiosità sulla raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente – Un modo divertente e interattivo per riscoprire Avezzano e diventare cittadini più consapevoli – precisa la nota online. Gli Atelier di Autoproduzione offriranno occasioni concrete per sperimentare pratiche sostenibili – precisa la nota online. Gli adulti potranno partecipare a workshop per ridurre gli imballaggi, realizzare bee-wrap ecologici (involucri riutilizzabili a base di cera d’api) e approfondire il tema del compostaggio domestico, anche attraverso tavole rotonde – I bambini, invece, si cimenteranno in laboratori creativi per realizzare saponette artigianali e caramelle fai-da-te, imparando divertendosi – precisa la nota online. Al termine di ogni atelier, i partecipanti potranno portare a casa il frutto del proprio lavoro: un gesto simbolico ma concreto per promuovere comportamenti responsabili – precisa la nota online. Venerdì 4 luglio alle ore 18:00 si è svolto il primo Walking Tour, con partenza dalla chiesa di Santa Maria Goretti – aggiunge la nota pubblicata. Durante la passeggiata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’area del “concentramento” e delle “tre conche” con approfondimenti sulla prima e Seconda guerra mondiale, la chiesa di Santa Maria Goretti, la scuola di Don Bosco, Villino Cimarosa e le principali presenze artistiche del quartiere – si apprende dalla nota stampa. Il percorso è stato reso ancora più stimolante grazie a momenti interattivi: quiz e indovinelli proposti lungo il tragitto hanno coinvolto i “concorrenti” in modo attivo e divertente, offrendo spunti di riflessione su temi legati alla sostenibilità ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti – precisa la nota online. “L’iniziativa – come sottolineato dall’assessora all’ambiente Maria Antonietta Dominici – ha così unito cultura, gioco e consapevolezza ecologica in un’esperienza condivisa che sta toccando diverse zone della città e arriverà gradualmente a tutte ” Vi aspettiamo al prossimo evento Walking Tour il 18 luglio a Borgo Incile, presso il Piazzale della Chiesa alle ore 9 per scoprire la storia del prosciugamento del lago del Fucino camminando sul canale collettore principale – si apprende dalla nota stampa. Vi segnaliamo il Calendario dei prossimi eventi in programma: Venerdì 18 luglio – Walking Tour zona IncileMartedì 12 agosto – Atelier di autoproduzione a San PelinoLunedì 18 agosto – Atelier di autoproduzione a CeseVenerdì 12 settembre– Atelier di autoproduzione all’evento Marsicaland ad AvezzanoDomenica 14 settembre– Walking Tour all’evento di Marsicaland, con partenza dal Comune di Avezzano Tutte le attività sono gratuite, senza necessità di prenotazione, e rivolte a persone di tutte le età. Per maggiori dettagli sui prossimi eventi seguite i canali social di Tekneko, del Comune di Avezzano e Ambecò. Vi aspettiamo per un’esperienza educativa e divertente, per tutte le età.

