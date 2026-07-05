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Washington: celebrazioni per 250 anni di indipendenza

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La capitale degli Stati Uniti è al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni, con le celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza americana. Nonostante il maltempo, migliaia di persone si sono radunate per festeggiare questo importante traguardo storico. Foto spettacolari mostrano i fuochi d’artificio che illuminano il cielo poco prima della mezzanotte, mentre l’America si prepara a festeggiare il 4 luglio.

Le celebrazioni di America 250 hanno preso il via nella capitale del paese, con gli americani che affrontano il brutto tempo per celebrare il Giorno dell’Indipendenza. La notizia è molto ricercata online ed è al vertice delle tendenze sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse globale per questo evento storico.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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