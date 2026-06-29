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Washington sotto attacco: video sugli UFO

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Lunedì 29 Giugno 2026, alle ore 05:38 in Italia, il tema dell’invasione è in cima ai top trend online. L’attenzione è focalizzata su un possibile video sugli UFO legato all’Invasione di Washington. Esperti affermano che esiste una registrazione segreta di un incontro sugli UFO legato a questo evento, e presto potrebbe essere resa pubblica.

Il feed più recente, aggiornato alle 23:50 del 28 Giugno 2026, conferma che la notizia sta generando un grande interesse online. La possibilità che emerga questo presunto video potrebbe portare a importanti sviluppi nel dibattito sull’argomento UFO e sulle possibili invasioni extraterrestri.

Il pubblico è invitato a cercare ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa vicenda, poiché il tema dell’invasione sembra destinato a rimanere al centro dell’attenzione per un po’ di tempo ancora.

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