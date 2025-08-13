“We love fest”, a Pescara la musica di Clara, Rocco Hunt, Gaia, Nesli e Fedez

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Musica a due passi dal mare con il “We love fest”, il festival organizzato anche quest’anno dall’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara che nei prossimi giorni porterà in città alcuni grandi nomi: Clara (16 agosto), Rocco Hunt (17 agosto), Gaia (18 agosto), Nesli e Fedez (il 20 agosto). Si esibiranno tutti allo Stadio del mare (alle ore 21), con ingresso gratuito per il pubblico – Presentando gli appuntamenti dei prossimi giorni è stata rilanciata la richiesta ai commercianti di aprire i negozi nelle ore serali, almeno nei fine settimana, nelle strade del centro, per fornire un servizio in più ai turisti ed è stato ricordato che tra il 2019 e il 2024 le presenze turistiche sono raddoppiate, passando da 271mila a 532mila – si apprende dal portale web ufficiale. Anche i dati dei primi mesi dell’anno (diffusi dalla Regione) sono positivi – Riscontri in tal senso arrivano dai balneatori, dagli albergatori e dal Welcome center che il Comune ha aperto in piazza della Rinascita, dove vengono accolti dagli operatori de Il Bosso turisti italiani e non. Tra gli eventi che si sono già svolti in città, la performance di Carl Brave, Cartoon on the bay, Funambolika, Pescara Jazz, fino ai Planet Funk dei giorni scorsi – precisa la nota online. Sono diversi gli altri appuntamenti nel periodo di Ferragosto e nei giorni seguenti, tra cui quelli al Porto turistico, non solo musicali (vedasi “Concerti sotto le stelle”, e le serate che porteranno sul palco Francesco Gabbani, Nino D’Angelo, Enrico Brignano). C’è poi l’evento del 19 agosto, allo Stadio del mare, in ricordo del dj Marco La Sorda, che sarà una manifestazione benefica per il reparto di Oncologia dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sera del 21 agosto cibo e musica sia in piazza Muzii (con l’evento “Sussulto d’estate”), sia al centro storico (con il “Giovedì unico”), nel rispetto delle regole che riguardano la movida – si apprende dal portale web ufficiale. Agli appuntamenti del Comune si aggiungono quelli dei privati, per offrire ai turisti tante possibilità in vari spazi della città, dall’Aurum al Porto turistico passando per lo Stadio del mare e piazza Sacro Cuore, e si andrà avanti fino a settembre anche con il Festival Dannunziano e il Pescara Liberty Festival. In allegato l’ordinanza con i divieti da rispettare per il “We love fest”.

