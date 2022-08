We Love Fest

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi ha ideato un nuovo format di Festival musicale articolato su due sezioni: quella dei big della musica nazionale e internazionale e quella dedicata agli artisti locali – Il Festival rappresenta parte di una strategia complessiva di promozione turistica e d’immagine del territorio con un calendario di eventi pensato per tutte le fasce d’età che metterà in rete la grande vitalità di Pescara con tutto ciò che sa esprimere, soprattutto in termini di attrattiva turistica, commerciale, culturale ed artistica, diffondendo un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare –

I concerti si terranno a Piazza della Rinascita (Salotto) dal 16 al 25 Agosto – riporta testualmente l’articolo online.

16 Agosto – MALIKA AYANE

17 Agosto – Scena Muta – Only Red

18 Agosto – TRC – KOM

19 Agosto – La musica che mi gira intorno – Bicchierino

20 Agosto – Ulisse – Big Years

21 Agosto – Prendila così – Star collision MUSE tribute

23 Agosto – DARGEN D’AMICO

25 Agosto – TONY HADLEY

