Weather: previsioni meteo in evidenza

In queste ore, il tema del meteo è al centro dell’attenzione online e si posiziona in cima ai trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento indica che a Spokane e Coeur d’Alene si prospetta un inizio d’aprile piovoso, mentre sulle isole si prevedono venti sostenuti e temperature fresche. Inoltre, un’allerta meteo spiega i dettagli su cosa determina l’asciugarsi di un Kona Low.

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