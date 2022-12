Web radio, nuovamente finanziato il progetto Comune- Informagiovani.

- Advertisement -

Chieti, 20 dicembre 2022 – Sì della Regione al nuovo progetto relativo a Teate On Air, la Web Radio che nasce dalla collaborazione fra l’associazione Erga Omnes, l’Informagiovani Chieti e il Comune, con gli assessorati all’Innovazione Sociale e alle Politiche Giovanili – Un progetto rilanciato dopo la partecipazione riscossa da parte della città, grazie alle risorse del nuovo bando regionale Abruzzo Giovani, che consentiranno al mezzo di crescere e diventare ancora più vario e multimediale – si apprende dalla nota stampa. “Siamo lieti che il progetto sia stato nuovamente finanziato con oltre 30.000 euro – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all’Innovazione Sociale e alle Politiche Giovanili Mara Maretti e Manuel Pantalone – Oggi abbiamo una web radio è a regime grazie al lavoro di tanti animatori del territorio e delle associazioni in sinergia e potremo potenziarlo e rafforzarlo ancora di più. “Teate On Air” è stata inaugurata a ottobre 2021, pensata nel periodo del lockdown per creare aggregazione, seppur virtuale e per accorciare la distanza tra i ragazzi, causata dalla mancata vita sociale – Una stanza dell’ex-centro sociale di San Martino a Chieti Scalo è diventata uno studio radiofonico, grazie soprattutto alla manodopera dei volontari della Protezione Civile Valtrigno di Chieti, da qui si parla di musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formativa e lavorative, il tutto visto con gli occhi dei giovani che sono i principali protagonisti – precisa il comunicato. Con questi fondi potremo coinvolgere sempre di più i giovani e potenziare quello che è già uno spazio di aggregazione, dando ancora più voce al territorio, alla rete associativa, alle iniziative istituzionali, sportive, imprenditoriali in corso sul nostro territorio – Si tratta di attività essenziali per creare un servizio di buona qualità, gestito da volontari che con grande impegno si sono anche formati con passione e stanno formando altri ragazzi per fare crescere questo piccolo e prezioso progetto”.

