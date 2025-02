Week end al cardiopalma e con grandi campioni: ad Avezzano la quinta edizione del Carnival Swim Meet, oltre 2000 le presenze in città

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“C’è un filo rosso che ci unisce”, lo ha detto la consigliera comunale Concetta Balsorio, riferendosi al profondo legame che collega l’impianto natatorio di Avezzano alle strutture e alle società del resto d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Torneranno in acqua anche Rosolino, Battistelli, Dotto e Viola Scotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Novità, grinta, entusiasmo, tanto stile… ma anche tanto dorso: torna, per il quinto anno consecutivo, nella città capoluogo della Marsica la manifestazione sportiva del “Carnival Swim Meet”, organizzata dal Team Centro Italia in collaborazione con Centro Italia Nuoto e sviluppata sotto l’egida del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Non solo spinte, vasche e bracciate, ma anche ospiti di caratura nazionale ed internazionale come Luca Dotto, specialista dello stile libero e primo italiano a scendere sotto i 48 secondi nei 100 metri stile libero, Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale, tra le stelle del nuoto della storia italiana, Viola Scotto Di Carlo, campionessa assoluta nei 50 farfalla e presente alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024 e, infine, Stefano Battistelli, primo nuotatore italiano a vincere una medaglia alle Olimpiadi e punto di riferimento per tutto il movimento natatorio nazionale – si apprende dalla nota stampa. La città si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno – “Avezzano – afferma la consigliera comunale Concetta Balsorio, delegata dal sindaco a seguire tutte le attività della piscina comunale – battezza quest’anno la quinta edizione del Carnival Swim Meet, un evento di grande rilievo che incomincerà domani stesso e che terminerà il 23 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. Oltre 800 atleti, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, sono già arrivati in queste ore nel nostro territorio, riempendo le strutture ricettive con i loro staff e le loro famiglie”. Oltre duemila le presenze conteggiate in città. “Si tratta di un appuntamento che, nel corso degli anni, – sottolinea Massimo De Leonardis, gestore dell’impianto di Avezzano – ha non solo confermato, ma anche rafforzato il suo prestigio, richiamando più di 30 società da tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. La nostra struttura è conosciuta e rinomata per la velocità della sua vasca e sarà, per i prossimi tre giorni, il palcoscenico ideale per gare spettacolari”. Le sfide in acqua prenderanno avvio domani pomeriggio, per concludersi, poi, domenica sera, con le batterie finali e le staffette – Il Carnival Swim Meet calamita da cinque anni l’attenzione di atleti di alto livello, grazie ad un’organizzazione impeccabile – si apprende dalla nota stampa. “Una manifestazione – conclude l’amministratrice, presidente anche della Commissione Pari Opportunità – che fa bene in modi diversi al territorio: dona visibilità, dà prestigio sportivo, ossigena l’economia locale e spinge il turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il grande nuoto vi aspetta”.

