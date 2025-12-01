- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualità“Weekend taglia file”, effettuate 474 visite specialistiche
Attualità

“Weekend taglia file”, effettuate 474 visite specialistiche

- Spazio Pubblicitario 02 -

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Ottimo risultato dei “weekend taglia file” che si sono svolti fra il 15 e il 30 novembre alla Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un’attività straordinaria, che in questa tornata ha riguardato alcune fra le principali visite specialistiche, volta a ridurre le liste di attesa – In totale sono state effettuate 474 prestazioni con un’adesione da parte dei cittadini pari al 93,30% delle complessive disponibilità. Questi i numeri nel dettaglio: Visite cardiologiche + Ecg + ecocolordoppler cardiaco:            139 prestazioni Prime visite endocrinologiche + eco                          36 prestazioni Prime visite ortopediche                                   74 prestazioni Prime visite otorinolaringoiatra                             83 prestazioni Prime visite dermatologiche                                40 prestazioni Prima visita oculistica                                      54 prestazioni Prime visite urologiche                                     24 prestazioni Prime visite senologiche                                    24 prestazioni TOTALE                                                 474 PRESTAZIONI  Le prestazioni, svolte su base volontaria dal personale sanitario, si sommano a quelle effettuate nell’ultimo weekend di ottobre dedicato agli ecodoppler dei tronchi sovraortici, in cui sono state totalizzate 359 prestazioni. In due mesi sono state dunque 833 le prestazioni assicurate nel “weekend taglia file”. “Questa iniziativa non intende essere esaustiva o risolutiva dell’ampia problematica delle liste di attesa, per cui la Asl ha attuato tutta una serie di misure in modo da cercare di contenere il problema – si apprende dal portale web ufficiale. E’ una delle attività messe in campo – recita il testo pubblicato online. Non posso che ringraziare a nome mio e di tutta la direzione strategica il personale che ha accettato di aderire all’iniziativa, mostrando un grande attaccamento all’azienda _ considerando che tali attività sono state svolte in regime istituzionale e nei giorni di sabato e domenica _ e una sensibilità non comune alle esigenze della popolazione”, osserva il direttore generale Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it