“Weekend taglia file”, effettuate 474 visite specialistiche

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Ottimo risultato dei “weekend taglia file” che si sono svolti fra il 15 e il 30 novembre alla Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un’attività straordinaria, che in questa tornata ha riguardato alcune fra le principali visite specialistiche, volta a ridurre le liste di attesa – In totale sono state effettuate 474 prestazioni con un’adesione da parte dei cittadini pari al 93,30% delle complessive disponibilità. Questi i numeri nel dettaglio: Visite cardiologiche + Ecg + ecocolordoppler cardiaco: 139 prestazioni Prime visite endocrinologiche + eco 36 prestazioni Prime visite ortopediche 74 prestazioni Prime visite otorinolaringoiatra 83 prestazioni Prime visite dermatologiche 40 prestazioni Prima visita oculistica 54 prestazioni Prime visite urologiche 24 prestazioni Prime visite senologiche 24 prestazioni TOTALE 474 PRESTAZIONI Le prestazioni, svolte su base volontaria dal personale sanitario, si sommano a quelle effettuate nell’ultimo weekend di ottobre dedicato agli ecodoppler dei tronchi sovraortici, in cui sono state totalizzate 359 prestazioni. In due mesi sono state dunque 833 le prestazioni assicurate nel “weekend taglia file”. “Questa iniziativa non intende essere esaustiva o risolutiva dell’ampia problematica delle liste di attesa, per cui la Asl ha attuato tutta una serie di misure in modo da cercare di contenere il problema – si apprende dal portale web ufficiale. E’ una delle attività messe in campo – recita il testo pubblicato online. Non posso che ringraziare a nome mio e di tutta la direzione strategica il personale che ha accettato di aderire all’iniziativa, mostrando un grande attaccamento all’azienda _ considerando che tali attività sono state svolte in regime istituzionale e nei giorni di sabato e domenica _ e una sensibilità non comune alle esigenze della popolazione”, osserva il direttore generale Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it