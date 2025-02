Welfare: Santangelo, Soddisfazione per impegno Ministro Locatelli su Riforma Disabilità

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La provincia di Teramo inclusa nell’ampliamento della sperimentazione Pescara, 21 feb. L’assessore al Welfare, Roberto Santangelo, desidera esprimere un sentito ringraziamento al Ministro Locatelli per aver incluso la provincia di Teramo nell’ampliamento della sperimentazione della Riforma della Disabilità. “Questa decisione – ha spiegato Santangelo – rappresenta un passo fondamentale per la nostra regione, che ora è in grado di prepararsi al meglio a questa vera e propria rivoluzione copernicana nel settore del welfare”.La Riforma, attuata dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, si propone di semplificare l’accertamento della disabilità e migliorare l’esperienza degli utenti – aggiunge la nota pubblicata. Tra gli elementi salienti della Riforma, si evidenziano:- Semplificazione Procedurale: introdotte nuove funzionalità per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, riducendo i tempi burocratici e migliorando l’accesso alla documentazione tramite l’uso della firma digitale – – Gestione Unificata: la competenza per l’accertamento della disabilità sarà centralizzata all’INPS, snellendo il processo grazie alla trasmissione telematica del certificato medico e riducendo il numero di visite necessarie per i cittadini.- Misure Specifiche per Pazienti Oncologici: le visite di revisione per le persone con patologie oncologiche potranno essere effettuate tramite verifica documentale, evitando la necessità di visite dirette – “L’impegno della Giunta Marsilio – ha proseguito l’assessore – è volto a garantire che ogni cittadino riceva il supporto di cui ha bisogno, e questa riforma rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare la vita delle persone con disabilità in Abruzzo”. US/250221

