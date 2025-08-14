West Nile virus, ricoverato al Mazzini uomo contagiato a Frosinone

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:È stato ricoverato all’ospedale di Teramo, nella giornata di ieri, un uomo che ha contratto a Frosinone il virus della West Nile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È arrivato con febbre persistente, astenia ed artromialgie ed ora è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Mazzini in condizioni protette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un paziente fragile di 62 anni che appena arrivato in provincia di Teramo, già sintomatico, è stato immediatamente ricoverato nel presidio di Teramo – recita il testo pubblicato online. “È fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “intanto è importante che il contagio sia avvenuto altrove e comunque siamo pronti ad adottare tutte le contromisure necessarie – La Asl di Teramo ha dato una risposta immediata grazie alla collaborazione e alla proficua sinergia tra il reparto di Malattie Infettive di Teramo, del quale è responsabile Antonella D’Alonzo, il Servizio Immunoematologico Trasfusionale e il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, rispettivamente diretti da Sofia Chiatamone Ranieri e da Marina Danese” conclude Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. “Come Regione e come Asl stiamo dando una risposta sanitaria immediata e a 360 gradi come già avvenuto in passato per il Covid-19, la dengue e il vaiolo delle scimmie: anche per queste patologie a Teramo si sono verificati i primi casi a livello regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo di oggi è il primo caso di West Nile preso in carico in Abruzzo, che dal 2020 ha già attivato un tavolo interistituzionale con un piano di monitoraggio, sorveglianza e presa in carico delle patologie legate all’arbovirosi” aggiunge l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Ufficio stampa ASL TERAMO 13.8.2025

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it