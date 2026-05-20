Whatsapp: le ultime novità su Meta e gli AI chatbots

La notizia di queste ore che sta facendo scalpore online riguarda WhatsApp, al centro dell’attenzione per un’offerta di accesso gratuito limitato a chatbot AI rivali da parte di Meta. Questa mossa strategica promette di aprire nuove prospettive nel mondo della messaggistica istantanea, consentendo a differenti intelligenze artificiali di interagire direttamente sulla piattaforma. Il traffico web su questo argomento è alle stelle, con numerosi utenti alla ricerca di dettagli e approfondimenti. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a consultare le ultime notizie online per aggiornamenti in tempo reale.