Wimbledon 2026: il sorteggio svela le prime sfide

Il tabellone di Wimbledon 2026 ha finalmente preso forma con il sorteggio delle prime sfide. Tra i match più attesi, spicca quello che vedrà opposti Sinner e Kecmanovic. Gli appassionati sono in trepidante attesa per seguire gli altri azzurri in gara e per scoprire le insidie che attendono Sabalenka nel tabellone femminile, con Andreeva e Gauff pronte a metterla alla prova.

La notizia è molto ricercata online in queste ore, occupando i vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Gli amanti del tennis non vedono l’ora di seguire gli sviluppi del terzo Slam dell’anno e di tifare per i propri campioni.

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