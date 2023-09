WINDTRE e il Comune di Avezzano insieme per realizzare il modello Smart City

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Roma, 20 settembre 2023 – WINDTRE e il Comune di Avezzano hanno firmato il protocollo d’intesa per supportare la transizione digitale della città verso il modello di Smart City. La città abruzzese, distesa sul bordo nord occidentale della conca del Fucino, con i suoi 42.500 abitanti rappresenta un importante punto di riferimento culturale e logistico della regione e un esempio di attenzione allo sviluppo di nuovi servizi innovativi che permetteranno all’amministrazione e ai cittadini di affrontare al meglio il percorso di transizione digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo della collaborazione è quello di accrescere le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio per cogliere le opportunità di crescita introdotte dal digitale – “Siamo entusiasti di dare il via a questo percorso di evoluzione tecnologica in collaborazione con il Comune di Avezzano”, afferma Michele Lucantonio, Direttore Vendite Enterprise di WINDTRE. “Attraverso questo protocollo d’intesa, la nostra azienda si impegna ad affiancare l’amministrazione locale per lo sviluppo della transizione digitale e sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Sfruttando la nostra rete di ultima generazione e le competenze acquisite dalla nostra esperienza sul campo, insieme al Comune valuteremo una serie di soluzioni smart personalizzate, mirate a soddisfare le specifiche esigenze del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Queste proposte potranno includere l’analisi dei dati di mobilità, l’impiego di tecnologie digitali per la rilevazione dei consumi energetici, nonché sistemi di monitoraggio ambientale basati sulla tecnologia IoT 5G, al fine di promuovere la prevenzione e la sicurezza ambientale – si apprende dalla nota stampa. ” “Il nostro obiettivo – sottolinea il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio – è quello di migliorare la qualità della vita dei concittadini grazie alle nuove tecnologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un passo deciso in avanti che la città deve fare verso una maggiore modernità. Ciò significa poter contare su servizi più veloci ed accessibili anche da casa, informazioni disponibili per tutti e distanze minori tra l’ente, le persone e le aziende – si apprende dalla nota stampa. Stiamo costruendo una cabina di regia per le politiche di smart city per assicurare ad Avezzano, non solo singoli interventi, ma anche una visione organica complessiva necessaria per fare davvero il salto di qualità sul tema dell’innovazione e della transizione digitale“ Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la transizione green delle città italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la sezione Sostenibilità del sito WINDTRE: https://www.windtregroup.it/IT/Sustainability/la-nostra-visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. aspx

