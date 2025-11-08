- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 8, 2025
Attualità

WineFestival : Imprudente, dall’oro nero al mare dei Trabocchi: l’Abruzzo incanta Merano

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si entra nel vivo della 34esima edizione del Merano WineFestival con la seconda giornata, in cui l’Abruzzo svela le sue espressioni più autentiche di sapore –  “Le specialità proposte oggi sono lo specchio di una realtà regionale che  difende ed esalta la genuinità delle proprie materie prime e riesce a spiccare con ricette che raccontano una storia di valori e di qualità”, dice Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura – viene evidenziato sul sito web.  Iniziano oggi, infatti, gli showcooking nell’area dedicata del Fuori Salone con il connubio ventricina e bollicina dei saperi e sapori della Costa dei Trabocchi – E ancora, l’oro nero d’Abruzzo si presenta a Merano con la chitarrina al tartufo; trovano spazio anche i formaggi d’Abruzzo sulla via della transumanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il tartufo sarà, inoltre, protagonista della cena di gala rivolta ai giornalisti, produttori, e buyer, e organizzata dalla stessa Regione Abruzzo nella bellissima location del Castello Pinzenau, immerso nel verde di Maia Alta, la zona residenziale della città altoatesina – Partecipano alla Gourmet Arena, nella sezione Culinaria, 15 aziende abruzzesi specializzate nel food per far vivere un’esperienza di gusto indimenticabile che parli di Made in Italy di valore ed alta cucina –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

