Winter Edition di Cartoons on the Bay: Marsilio, offriamo ai giovani l’opportunità di mettere alla prova i loro talenti

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“Questa edizione invernale ha una forte connotazione didattica e compie un significativo passo in avanti rispetto alle precedenti: i bambini e i ragazzi non sono più solo spettatori e fruitori passivi, ma sperimentano in presa diretta i linguaggi dell’animazione, sotto la guida di grandi professionisti del settore”.È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che oggi pomeriggio, accompagnato dal nuovo direttore artistico dell’evento, il giornalista e scrittore Adriano Monti Buzzetti – ha prima visitato il laboratorio Roblox dedicato al game design e alla creatività digitale allestito all’ingresso del Consiglio Regionale per poi intervenire, nella sala Ipogea, alle masterclass in programma nella prima delle tre giornate della Winter Edition di Cartoons on the Bay, come sempre promossa da Rai e realizzata da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Cartoons on the Bay rappresenta l’opportunità che noi offriamo ai giovani e ai giovanissimi – ha spiegato il presidente Marsilio – di poter mettere alla prova i loro talenti, di scoprire se sono in grado di disegnare, modellare, animare, fare i doppiatori, programmare un videogioco, un cartone, un’illustrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono tante le discipline, le arti e i mestieri che già esistono e quelli che si stanno ulteriormente sviluppando nel mondo dell’animazione e del digitale”.Le due scolaresche presenti all’appuntamento di oggi, la prima elementare dell’Istituto Comprensivo Camillo Corradini di Avezzano e la quinta elementare della Scuola Dottrina Cristiana di L’Aquila, hanno seguito con grande interesse le lezioni-laboratorio tenute per l’occasione da due fuoriclasse dell’animazione: il regista Stefano Argentero, da oltre vent’anni insegnante di stop-motion, la tecnica che crea l’illusione del movimento mettendo in sequenza più immagini e vera e propria star della clay animation, termine inglese che indica la tecnica cinematografica della plastilina animata; e Fabrizio Vidale, attore, conduttore radiofonico e doppiatore con una lunghissima e apprezzata carriera che lo ha portato a prestare la propria voce a personaggi famosi come Bilbo Baggins de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, l’Oliver Hutton di Holly e Benji, Speedy Gonzales e innumerevoli altri, coronata con la vittoria di ben ha due dischi d’oro, entrambi per brani tratti da film Disney: il primo per “Tranquilla” da Oceania (2024) e il secondo per “Non si nomina Bruno” da Encanto (2025)“Mi ha fatto grande piacere assaporare l’entusiasmo dei ragazzi – ha commentato Marsilio nel salutare gli artisti, i bambini e le insegnanti presenti nella Sala Ipogea – che hanno dimostrato grande curiosità ed entusiasmo nel prendere contatto con i protagonisti di questo mondo e vedere all’opera animatori, doppiatori e registi di fama internazionale, che hanno decenni di esperienza da poter tramettere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il successo con cui è stata accolta l’edizione di quest’anno – ha concluso il presidente – ci conferma la valenza di questa iniziativa e ci rafforza nella volontà di rinnovare la convenzione con la Rai anche per il prossimo anno”.Il programma domani, giovedì 27 novembre, prevede l’incontro con l’autore e sceneggiatore Andrea Fazzini e con il regista d’animazione Alessandro Rak, mentre venerdì sono in calendario gli incontri con il compositore e sound designer di videogiochi Carlo Tuzza e con il principale regista e animatore di stop motion italiano Stefano Bessoni.

