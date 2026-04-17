Wired italia: addio all’icona della tecnologia

In queste ore, la notizia della chiusura di Wired Italia sta facendo il giro del web, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il Ceo di Condé Nast ha preso la decisione di mettere fine a questa storica testata giornalistica nata 17 anni fa, lasciando un vuoto nel panorama dell’informazione tecnologica in Italia.

La notizia è arrivata come una doccia fredda per molti appassionati di tecnologia e giornalismo, soprattutto considerando il lungo percorso di Wired Italia nel mondo dell’innovazione e della cultura digitale. Condé Nast ha annunciato la chiusura proprio in una giornata significativa, coincidendo con lo sciopero dei giornalisti.

La decisione del gruppo editoriale di mettere fine alle attività di Wired Italia solleva interrogativi sul futuro dell’informazione specializzata nel settore tecnologico nel nostro Paese. La testata ha contribuito in modo significativo alla diffusione di contenuti di qualità e all’approfondimento di tematiche legate all’evoluzione digitale.

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