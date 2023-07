Wonder, Strangis incanta piazza risorgimento. Questa sera gran finale con il Tre

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Grande attesa per il rapper italiano nel live finale del Festival. Strangis: “Avezzano piazza stupenda” Il Wonder Summer Festival si avvia alla conclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Davanti il palco di Piazza Risorgimento, c’è già la fila per attendere l’ultimo grande ospite, il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, rapper italiano che si esibirà questa sera, sabato 29 luglio, dopo le 21.30. Altro grande successo ieri sera con il giovanissimo artista, Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi – Esplosivo, pieno di energia e con lo suo noto stile genderless e colorato che ricorda molto gli anni ’70, Strangis ha incanto il pubblico della piazza centrale di Avezzano con i suoi brani più noti, a partire dall’ultimo Adamo ed Eva, a Vivo, Muro, Partirò da Zero, Sembra Woodstock e il più amato Tienimi Stanotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una piazza stupenda, grazie Avezzano”, il suo urlo di chiusura, dopo aver intonato anche Il tempo di Morire per rendere omaggio al grande Lucio Battisti – aggiunge la nota pubblicata. Tanta attesa, oggi, per il rapper italiano, Il Tre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’artista si è fatto conoscere con la sua vittoria alla competizione musicale One Shot Game e pubblicando i suoi primi mixtape dal 2015. Nel 2018, il successo virale del singolo Bella Guido e nel 2019 ha ottenuto il suo primo ingresso in classifica con il singolo Cracovia, Pt. 3. L’anno successivo, Te lo prometto ha raggiunto la 13ª posizione della Top Singoli e ha anticipato l’album Ali, pubblicato nel febbraio 2021, che ha debuttato in vetta alla Classifica FIMI Album ed è stato certificato disco di platino per aver totalizzato più di 50mila unità vendute in Italia – viene evidenziato sul sito web. Spazio anche agli artisti del territorio per le esibizioni di apertura e chiusura: in console, Andrea Serra, Michael J e Brix Dj, mentre al microfono Andy e Rizzo apriranno il concerto del rapper. Prime due serate coinvolgenti e ricche di energie hanno già lasciato un segno molto positivo in città che ora può godere di una rassegna dedicata ai giovani su idea dell’amministrazione Di Pangrazio e con la direzione artistica dei ragazzi di Myda – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/