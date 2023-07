Wonder Summer Festival, domani l’inaugurazione con Gaia Gozzi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Si entra nel vivo dell’estate con tre grandi concerti gratuiti in Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Apre Gaia, venerdì Luigi Strangis e sabato Il Tre C’è grande fermento in città per l’inizio del Wonder Summer Festival. Una rassegna giovane, innovativa e coinvolgente che rappresenta la novità di quest’anno del cartellone estivo #ViviAvezzano – riporta testualmente l’articolo online. Voluto fermamente dall’amministrazione Di Pangrazio e con la direzione artistica dei ragazzi di Myda, Ayoub Haraka e Manuel Santini, domani sera, giovedì 27 luglio si entrerà nel vivo del Festival in piazza Risorgimento con la serata d’inaugurazione e il primo grande concerto gratuito di Gaia Gozzi, a partire dalle 20.30. Originaria dell’Emilia Romagna, con madre brasiliana e padre italiano, Gaia ha partecipato nel 2016 come concorrente alla decima edizione del format televisivo X Factor, entrando a far parte del team di Fedez e classificandosi seconda – si apprende dal portale web ufficiale. Nel 2019, la giovane partecipa e vince la XIX edizione del talent show Amici di Maria De Filippi – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso del programma, la cantante arriva a scrivere e comporre diversi brani che racchiude successivamente nell’album Genesi, pubblicato il 20 marzo 2020 dalla Sony Music e debutta alla quinta posizione della classifica FIMI Album. Partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro, e in seguito collabora nella traccia Luna, facente parte dell’album omonimo della cantante Madame – recita la nota online sul portale web ufficiale. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica – si legge sul sito web ufficiale. Grande attesa quindi per la giovane artista che arriverà domani nella città di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Ad aprire il suo concerto, sulla console del palco, salirà il dj Alex Di Felice e poi ancora due giovani artisti del territorio, Ester Di Cesile e Cox, nome d’arte di Adamo Coco – riporta testualmente l’articolo online. Alle 21.45, quindi, l’esibizione dell’artista internazionale, Gaia Gozzi e in conclusione la console di Alex accompagnerà il pubblico alla chiusura della prima serata – viene evidenziato sul sito web. Il Wonder Summer Festival continuerà venerdì 28 con Luigi Strangis e sabato 29 con il tanto atteso concerto gratuito de Il Tre, alias Guido Luigi Senia – si legge sul sito web ufficiale. Appuntamenti gratuiti, aperti a tutti, ai quali è impossibile mancare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

