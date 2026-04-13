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Eventi e Cultura

Workshop creativi Ferri Ville a Montesilvano (PE)

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Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Montesilvano (PE) l’Associazione Culturale Ferri Ville torna con una nuova serie di workshop dedicati alla creatività contemporanea, tra design, fotografia e sperimentazione visiva – si legge sul sito web ufficiale. Un calendario ricco di appuntamenti pensati come esperienze immersive, in cui pratica, ricerca e confronto diventano strumenti per sviluppare idee e competenze – Non semplici lezioni, ma percorsi laboratoriali che mettono al centro il fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad aprire il programma sarà un open day mercoledì 8 aprile 2026, occasione per conoscere da vicino il progetto e i contenuti dei workshop. Il programma 18 aprile 2026 Workshop di calligrafia “Elevate your Handwriting” con Andrea Delliquatri 9 e 10 maggio 2026 Workshop branding con FM Visual Designer 16 maggio 2026 Workshop di collage con Franz Samsa 23 maggio 2026 Workshop di fotografia sperimentale “Transfer-me” con Gaetano De Crecchio 30 e 31 maggio 2026 Workshop di product design con Caffè Design Il programma proseguirà anche in autunno con nuovi appuntamenti dedicati alla costruzione del portfolio e alla progettazione editoriale – Tutti i workshop sono a numero limitato e prevedono una formula laboratoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione, con possibilità di iscrizione al momento della prenotazione – si apprende dalla nota stampa. 📍 Luogo: Ferri Ville, Corso Umberto I 463, Montesilvano (PE) 📅 Periodo: aprile – maggio 2026 🎟 Iscrizioni: www.ferriville – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it 📩 Info: ciao@ferriville – si apprende dalla nota stampa. it

In base all’ultima nota diramata, in giornata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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