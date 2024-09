World Skate Games 2024: presentazione a Roma con Quaglieri e i presidenti Aracu (FISR) e Malagò (CONI)

Regione Abruzzo, ultime dal sito:– Roma, 7 set. – L’Abruzzo si prepara a ospitare un evento di rilevanza mondiale, i ‘World Skate Games 2024’ e sarà protagonista in assoluto con il maggior numero di location dedicate agli eventi sportivi fino al 22 settembre – Ieri sera, a Roma, a piazza di Spagna, è stato l’assessore al Bilancio e allo Sport della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri a presenziare la cerimonia d’inaugurazione dei Giochi, insieme al Presidente della Federazione Internazionale Sport Rotellistici (FISR), Sabatino Aracu, al ministro Francesco Lollobrigida, al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e ad Alessandro Onorato, assessore allo sport e grandi eventi del comune di Roma – Durante la manifestazione l’Assessore Quaglieri ha espresso grande orgoglio per la scelta dell’Abruzzo come sede del prestigioso evento, sottolineando l’importanza che avrà per la promozione del territorio e il rilancio delle attività sportive – “L’Abruzzo si conferma una regione dinamica e pronta ad accogliere eventi di portata internazionale – ha commentato l’assessore – I World Skate Games rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro territorio, sia dal punto di vista sportivo che turistico – Siamo certi che la regione sarà all’altezza dell’organizzazione, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile – si apprende dalla nota stampa. L’evento attirerà migliaia di visitatori e appassionati di sport da tutto il mondo, trasformando l’Abruzzo in un epicentro di cultura sportiva e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento si svolgerà in diverse città della regione, con gare e manifestazioni che abbracceranno tanto le coste quanto l’entroterra abruzzese, valorizzando l’unicità del territorio – La Regione Abruzzo – ha concluso Quaglieri – in collaborazione con il comitato organizzatore, sta già lavorando attivamente per garantire il massimo successo, puntando su infrastrutture all’avanguardia e una rete di accoglienza che sappia rispondere alle esigenze di atleti e visitatori”.È possibile consultare il calendario di tutti gli appuntamenti sportivi sul sito www.worldskategamesitalia2024.org K.SCOLTA 240907

