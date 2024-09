World Skate Games, Pescara capitale del pattinaggio questo weekend

Due giorni di musica, sport, divertimento e pattinaggio. La città adriatica protagonista con la 100 mt e la Maratona del lungomare.

Pescara capitale del pattinaggio nel prossimo weekend. I World Skate Games 2024 approdano nella città adriatica dopo le gare di speed skating di Montesilvano, delle prime giornate e quelle di Sulmona, andate in scena il 17 e 18 settembre scorsi. Nel prossimo fine settimana non solo sport, ma anche intrattenimento e musica, per un Festival della gioventù che colorerà tutto il lungomare pescarese. Una kermesse urbana a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile di ogni competizione e record. I Fan Fest accompagneranno tutte le gare con concerti e show, per unire atleti, appassionati e le comunità locali.

Un’ondata di energia, sport e divertimento coinvolgerà l’intera città in due dei principali appuntamenti del Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport rotellistici, partito venerdì 6 settembre. Il lungomare nord, all’altezza del Museo Vittoria Colonna, oggi, con le finali delle 16.00, sarà il palcoscenico della 100 mt su strada. I più forti velocisti del panorama internazionale a contendersi i titoli iridati. Domani, 21 settembre invece sarà la volta della spettacolare e suggestiva Maratona su pattini in linea, sulla distanza dei 42 km. Una gara che coinvolgerà Pescara e anche il lungomare di Montesilvano e Francavilla, con partenza alle ore 9.00 dalla Nave di Cascella. Una prova aperta a tutti per dare la possibilità ad amatori, famiglie e giovanissimi di pattinare con i più forti atleti mondiali.

La due giorni di pattinaggio, sport e intrattenimento sarà animata dai Fan Fest allestiti in più punti di Pescara, durante le gare e nel percorso cittadino della Maratona. Un momento di condivisione e festa per celebrare i World Skate Games 2024. Un occasione per tutti di sano divertimento, insieme agli atleti e alle delegazioni nazionali presenti.

Venerdì 20 settembre, dalle 21:30 presso il Fan Fest allestito nello Stadio del Mare di Pescara, zona Nave di Cascella, suonerá il dj internazionale Mario Fargetta. Mentre sabato 21, dalle 21.00 e sempre nella stessa location, si terrà il “Suerte Party”, con performers, vocalist e dj pronti a dare vita ad un vero e proprio show.

Vieni a festeggiare con noi alla Nave di Cascella!

Venerdì 20 settembre

Finale 100mt Sprint ore 16.00 – 17.30

Ore 19:30: Presentazione dei Team Maratona

Ore 21:45: Dj set con Dj Locale

Ore 22:30: Dj set con Mario Fargetta – Get Far fino alle ore 24:00

Sabato 21 settembre

Open Inline Marathon – Partenza Nave di Cascella: Ore 9:00

⁠Ore 11:00: Premiazioni Maratona

Ore 21:00: Party “Suerte” con DJ e animazione latina fino alle ore 24:00

N.6 spazi musicali dislocati sul tragitto della maratona del 21 settembre con DJ e Band nei seguenti punti:

– Rotonda Paolucci (Fontana Sigarette)

– Pizza Unione

– Piazza Le Laudi

– Piazza Duca degli Abruzzi

– C.so Umberto-Intersezione Piazza Sacro Cuore

– Lungomare Matteotti – Madonnina

Info e Canali:

Segui il live delle gare su: https://fisrtv.it/login

Segui le gare live anche su: https://www.worldskate.tv/

Rimani aggiornato sui risultati degli azzurri: https://www.fisr.it/