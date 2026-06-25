Xbox store: novità su possibili console portatili

Nelle ultime ore, il tema dell’Xbox store è in cima ai top trend sui motori di ricerca, suscitando grande interesse online. Microsoft ha introdotto un nuovo logo ‘Xbox Handheld’ su alcune pagine di giochi, alimentando speculazioni su una possibile console portatile legata al brand Xbox. Questa mossa ha generato molte domande e ipotesi tra gli appassionati di videogiochi.

Il feed più recente, aggiornato alle 00:50 del 25 Giugno 2026, conferma che Microsoft ha iniziato a contrassegnare alcuni giochi con questo nuovo logo, ma il suo significato rimane al momento oggetto di dibattito e congetture. L’attenzione del pubblico è concentrata su questa novità, che potrebbe aprire nuove prospettive nel mondo dei videogiochi.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questa tendenza che tiene banco sul web, è possibile consultare le fonti online e seguire gli aggiornamenti in tempo reale su questo interessante sviluppo legato all’universo Xbox.