sabato, Novembre 1, 2025
Eventi e Cultura

XI Edizione delle Giornate Internazionali de I Parchi Letterari

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, tornano le Giornate Internazionali de I Parchi Letterari, giunte alla loro undicesima edizione e patrocinate dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento diffuso che, dal Circolo Polare Artico a Cuba, dalle Lofoten alle Isole Ionie, dalla Sicilia alla Florida, celebra il legame tra letteratura, ambiente e comunità. Il tema di quest’anno, “Cammini e soste nei Parchi Letterari: leggiamo l’ambiente che ci circonda”, invita a scoprire i luoghi che hanno ispirato grandi autori e poeti attraverso visite, letture, passeggiate naturalistiche e incontri culturali, che si aggiungono alle attività quotidiane dei singoli Parchi – precisa la nota online. Un’iniziativa che unisce natura e cultura, generando benessere, consapevolezza e identità collettiva: immergersi nei paesaggi narrati significa riscoprire radici, emozioni e storie che hanno contribuito a costruire l’immaginario letterario dei territori – precisa la nota online. 📅 18 ottobre – 2 novembre 2025 🌍 I Parchi Letterari in Italia e nel mondo 📖 Visite, passeggiate, incontri e letture nei luoghi che hanno ispirato grandi autori Il programma completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito ufficiale: 👉 www.parchiletterari.com/parktime 👉 Qui i parchi letterari in Abruzzo 👉 Scopri di più: https://www.abruzzoturismo – it/it/magazine/viaggio-tra-i-parchi-letterari-dabruzzo

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

