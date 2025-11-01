XI Edizione delle Giornate Internazionali de I Parchi Letterari

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, tornano le Giornate Internazionali de I Parchi Letterari, giunte alla loro undicesima edizione e patrocinate dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento diffuso che, dal Circolo Polare Artico a Cuba, dalle Lofoten alle Isole Ionie, dalla Sicilia alla Florida, celebra il legame tra letteratura, ambiente e comunità. Il tema di quest’anno, “Cammini e soste nei Parchi Letterari: leggiamo l’ambiente che ci circonda”, invita a scoprire i luoghi che hanno ispirato grandi autori e poeti attraverso visite, letture, passeggiate naturalistiche e incontri culturali, che si aggiungono alle attività quotidiane dei singoli Parchi – precisa la nota online. Un’iniziativa che unisce natura e cultura, generando benessere, consapevolezza e identità collettiva: immergersi nei paesaggi narrati significa riscoprire radici, emozioni e storie che hanno contribuito a costruire l’immaginario letterario dei territori – precisa la nota online. 18 ottobre – 2 novembre 2025 I Parchi Letterari in Italia e nel mondo Visite, passeggiate, incontri e letture nei luoghi che hanno ispirato grandi autori Il programma completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito ufficiale: www.parchiletterari.com/parktime Qui i parchi letterari in Abruzzo Scopri di più: https://www.abruzzoturismo – it/it/magazine/viaggio-tra-i-parchi-letterari-dabruzzo

