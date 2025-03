XVI anniversario sisma: fiaccolata 5 aprile, le modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In vista della Fiaccolata commemorativa per il 16? anniversario del sisma del 6 aprile 2009, la cui partenza ? fissata alle ore 22 del 5 aprile di fronte la Casa dello Studente in via XX Settembre, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_559234_0_3.html) con la quale saranno adottati in via temporanea divieti e limitazioni alla circolazione stradale, come di seguito specificato: – dalle ore 19.30 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare su:Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi);Via Persichetti;Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio); – dalle ore 18.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri su:Via XX Settembre (tratto compreso tra le intersezioni con Via Fontesecco e Via Crispi);Via Persichetti;Via Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio); – dalle ore 17.00 del 5 aprile 2025 alle ore 01.00 del 6 aprile 2025 del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri in Via Delfico, Viale Corridoni (tratto compreso tra Via Delfico e Via de Bartholomaeis), Via Generale Rossi (tratto compreso tra le intersezioni con Via Corridoni e Via Colagrande), Piazzale Paoli, Via de Bartholomaeis (tratto compreso tra Via Corridoni e Via Campo di Fossa). Si precisa inoltre che i residenti nell’area di Viale Rendina, Via San Michele e Via Santa Giusta potranno accedere alle proprie abitazioni tramite Via Iacobucci.

