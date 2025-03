XVI anniversario sisma: il programma delle iniziative

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:A sedici anni dalla tragedia, L’Aquila si appresta a commemorare e onorare le 309 vittime che nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 hanno perso la vita a causa del terremoto che ha colpito il capoluogo d’Abruzzo e altri 56 comuni.Oltre alla fiaccolata, prevista in forma ridotta come richiesto dal Comitato famigliari delle vittime del sisma, nella serata di sabato 5 aprile, e alle celebrazioni religiose a cura dell’Arcidiocesi, sono in calendario una serie di appuntamenti promossi a seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, rivolto ad istituzioni culturali, enti, associazioni e comitati, finalizzato alla promozione di iniziative per continuare a coltivare la memoria di chi ci ha lasciato e mantenerne vivo il ricordo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quest’anno la partenza del percorso ? fissata alle ore 22, con ritrovo alle 21:30, di fronte la Casa dello Studente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I partecipanti, dopo aver attraversato via XX Settembre, raggiungeranno il Parco della Memoria: l? verranno deposti dei fiori sui nomi che compongono il memoriale e che verranno affidati ai parenti delle vittime da personale preposto nei pressi della Villa Comunale – Successivamente si proceder? all’accensione del braciere della memoria, quest’anno affidata a Carlo Cruciani, carabiniere in pensione, in servizio presso il centralino del 112 nella notte del sisma, tra il 5 e il 6 aprile 2009. Sar? quello il momento che preceder? la lettura dei nomi delle vittime del terremoto, il cui ricordo verr? omaggiato anche con la luce blu del faro che sar? installato all’interno del cortile della sede municipale di Palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. I cittadini con disabilit? motoria potranno raggiungere il Parco della memoria con l’automobile sino alle 22:30, con accesso previsto da via Delfico (nei pressi del GSSI-ex Isef) dove personale del Comune dell’Aquila sar? a disposizione per accompagnarli nell’area della cerimonia – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda, infine, che il Fiore della Memoria, la spilla raffigurante il crocus, fiore di zafferano, da indossare nei giorni delle commemorazioni, ? disponibile gratuitamente nelle tabaccherie aderenti al circuito Fit e nelle farmacie comunali, mentre sui canali social ? attiva la campagna “Accendi la tua luce” che sta coinvolgendo, attraverso Anci, i comuni abruzzesi e italiani.Di seguito il programma delle iniziative, stilato sulla base delle istanze giunte in risposta all’avviso pubblicato dal Comune dell’Aquila, e delle celebrazioni religiose: Gioved? 3 aprile 2025 ore 11.00 Palazzetto dei Nobili, L’Aquila”Premio AVUS” – “Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009” XII edizioneUniversit? degli Studi dell’Aquila, Associazione AVUS, Gran Sasso Science Institute, Sabato 5 aprile 2025 ore 14.30 – Stadio Tommaso Fattori, L’AquilaG.S. Fiamme Oro Rugby vs Petrarca PadovaCampionato Serie A “Elite”G.S. Fiamme Oro Rugby Polizia di Stato ore 18.00 – Auditorium del Parco, L’AquilaSuoni e voci dalla memoria: la speranzaAssociazione Che spettacolo la vita ore 18.30 – Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante)S. Messa in suffragio dei bambini defuntipresieduta dal Can. Daniele Pinton ore 20.00 – Palazzo Margherita, L’AquilaAccensione faro blu in ricordo delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009a cura del Comune dell’Aquila ore 20.30 – Chiesa di San Pietro Apostolo, OnnaSanto Rosario e Santa MessaOnna onlusin collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo ore 22.00 – Casa dello Studente – via XX SettembreFiaccolata con destinazione finale Parco della Memoria (ritrovo 21:30) ore 22.00 – OnnaFiaccolata per le vie del borgoOnna onlusin collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo ore 24.00 – OnnaLettura nomi vittime presso il Luogo del RicordoOnna onlusin collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo Domenica 6 aprile 2025 ore 3.32 Piazza DuomoPedalando per la ricerca 2025Partenza della tappa L’Aquila- Perugia- Romaper celebrare i 60 anni di Fondazione AIRC e ricordare le vittime del terremoto ore 9.30 – Piazza 6 aprile, Scuola GdF L’AquilaDeposizione di una corona ai piedi dell’opera “La rinascita”Scuola Ispettori e Sovrintendenti GdF L’Aquila ore 9.30 – Chiesa del Cimitero, L’AquilaS. Messa per commemorazione delle vittime del terremotoCelebrata dal cappellano della Polizia di StatoAssociazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila ore 10.00 – Chiesa del villaggio M.A.P. OnnaCelebrazione Santa MessaOnna onlusin collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo ore 10.15 – Casa dello Studente (via XX Settembre)Deposizioni di fiori all’angelo realizzato dai Vigili del FuocoA cura del Comune dell’Aquila ore 10.30 – plesso del cimitero dedicato alle vittime del terremoto, L’AquilaDeposizione coronaAssociazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila ore 11.30 – Auditorium del Parco, L’AquilaConcerto della Fanfara della Polizia di StatoAssociazione nazionale Polizia di Stato – Sezione provinciale dell’Aquila ore 17-00 – Casa OnnaOnna, Anno XVI?KintsugiMusica, narrazione e presentazione multimedialeOnna onlusin collaborazione con Proloco Onna, Centro Sociale Anziani e Parrocchia di San Pietro Apostolo ore 18.00 – Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante)S. Messa in suffragio dei 309 ‘martiri’ del sisma del 2009presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S. E. Mons. Antonio D’Angelo Marted? 8 aprile 2025 ore 18.00 – Orto Botanico di CollemaggioPresentazione del libro “Psicologia dell’emergenza: scritti ed esperienze”di Maria Teresa Fenoglioa seguire dibattito con i prof. A. Vaccarelli e E. Perilli dell’Universit? dell’AquilaAssociazione 180 Amici gioved? 10 aprile 2025 ore 17.00 – Palazzetto dei Nobili, L’AquilaPresentazione del libro “Mediae terrae – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilit? del territorio”del Sen. Guido Castelli – Commissario Straordinario per il sisma 2016 dal 5 al 13 aprile Emiciclo – Villa ComunaleMostra Earthquakes of Abruzzo until todayA cura di Regione Abruzzo, USRA e USRCDalle ore 9 alle ore 20 tutti i giorniIl 5 e il 6 aprile, fino alle ore 24

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it