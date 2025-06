XX Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza – 26/06/2025

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione della XX Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza, l’UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione propone una giornata informativa e formativa rivolta alla popolazione, con un’attenzione particolare agli anziani, per sensibilizzare sul tema delle disfunzioni del pavimento pelvico e promuovere percorsi di prevenzione e cura – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni Asia, FINCOPP e SIMFER, si inserisce in un impegno condiviso a rompere il silenzio e lo stigma associato all’incontinenza al fine di migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto – riporta testualmente l’articolo online. Tra le attività previste: · Info Point · 26 giugno 2025, ore 10:00 – 12:00 Ospedale di Teramo, Ore 11.00-12.00 Ospedale di Atri: stand con personale sanitario qualificato sarà a disposizione del pubblico con materiali informativi chiari e accessibili – precisa la nota online. Verranno illustrate le principali disfunzioni del pavimento pelvico (incontinenza urinaria e fecale, prolassi, disfunzioni sessuali) e i percorsi riabilitativi attivi presso la struttura – · 26 giugno 2025, ore 12:00 – 13:00 Workshop per anziani Ospedale di Atri presso la sala riunioni (ex banca): incontro interattivo con il Fisiatra e un fisioterapista esperto, guideranno i partecipanti attraverso nozioni pratiche e semplici esercizi (come i Kegel) per la prevenzione e la gestione dell’incontinenza – si legge sul sito web ufficiale. La ASL di Teramo, con la UOSD di MFR e in collaborazione con la UOC di UOC di Ostetricia e Ginecologia, UOSD Assistenza Consultoriale e la UOSD e UOC di Urologia ha attuato una Procedura Riabilitativa per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico, puntando ad essere un punto di riferimento nella regione Abruzzo per la presa in carico globale dei pazienti affetti da disfunzioni del pavimento pelvico – “Sensibilizzare, prevenire, curare” sono le parole chiave di questa giornata, che mira a ridurre lo stigma, aumentare la consapevolezza e valorizzare l’offerta ambulatoriale come presidio attento alla salute e alla dignità delle persone – LOCANDINA

